Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме» после поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражения команды в финале Лиги Европы с «Севильей» в серии пенальти.
«Моё будущее? В понедельник я уйду в отпуск. Мы будем общаться. Я сказал владельцам, что сначала дам им знать, если начну переговоры с другим клубом. Я сказал «Роме», когда сборная Португалии позвала меня в декабре на новую работу… на данный момент ни один другой клуб мне не звонил», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Моуринью впервые проиграл финал еврокубка после пяти побед. Также «Рома» во второй раз в истории не смогла выиграть трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.
«Севилья», в свою очередь, выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. Команда является рекордсменом по этому показателю.
Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом ЛЕ:
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