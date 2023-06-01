Моуринью кинул медаль финалиста Лиги Европы болельщику
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы с «Севильей» (1:1, по пенальти 1:4) бросил медаль, полученную на церемонии награждения, одному из болельщиков на трибунах.
Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Пауло Дибала после передачи Джанлуки Манчини. На 55-й минуте «Севилья» сравняла счёт: Манчини отправил мяч в свои ворота, не успев перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти испанская команда реализовала четыре удара из четырёх, а «Рома» – один из трёх.
Это поражение стало для Моуринью первым в финале еврокубков, без учёта Суперкубка УЕФА. Ранее португальский специалист выиграл пять решающих матчей подряд.
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