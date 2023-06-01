Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Саудовской Аравии прокомментировал слухи о трансферах Бензема и Месси

Министр спорта Саудовской Аравии прокомментировал слухи о трансферах Бензема и Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Саудовской Аравии Абделазиз Аль-Файсал прокомментировал информацию о возможном переходе в клубы местного чемпионата нападающих мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Карима Бензема и Лионеля Месси.

«Бензема и Месси в Саудовской Аравии? Подождите официальных анонсов от клубов. В надлежащее время они обо всём объявят», — приводит слова Аль-Файсала «твиттер» Madrid Zone.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Бензема решил покинуть «Реал» и перейти в саудовский «Аль-Иттихад», который предложил французскому нападающему контракт с зарплатой € 100 млн в год.

Месси же может присоединиться к «Аль-Хилялю». По различным данным, аргентинец может получать в саудовском клубе до € 600 млн за сезон.

Материалы по теме
Бензема сообщил Анчелотти о желании покинуть «Реал» и перейти в «Аль-Иттихад» — Ауна

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023