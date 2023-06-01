Сергеев: Кержаков иногда говорит про меня «Уле-Гуннар Сергеев», но мой эталон — Роналдо

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что голкипер команды Михаил Кержаков иногда называет его Уле-Гуннаром Сергеевым, так как он забивает, выходя на замену, как экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. Также игрок петербуржцев признался, что его кумиром был бывший игрок сборной Бразилии Роналдо.
«На кого из нападающих мирового футбола я похож? Сульшер закончил (смеётся)? Честно, не могу сравнить себя с кем-то. В команде вот Миша Кержаков иногда говорит про меня, когда я забиваю, выходя на замену, «Уле-Гуннар Сергеев», не Сульшер, а Сергеев. Мне много какие нападающие сейчас нравятся, но эталон для меня – бразилец Роналдо. Я помню 2002 год, мне было семь лет, и я смотрел финал чемпионата мира, Германия – Бразилия. И там Роналдо забил два гола, с той самой прикольной причёской. Понятно, у него было много травм, но если был не они, то, думаю, он забивал бы ещё больше. Но для меня он и так эталон среди нападающих», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».
- 1 июня 2023
-
14:04
-
13:58
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
11:11