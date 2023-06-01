«Спартак» выплатил 650 млн рублей агентам и посредникам в 2022 году — больше всех в РПЛ
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Российский футбольный союз опубликовал бухгалтерские отчётности клубов Российской Премьер-Лиги за 2022 год, показав данные по оплате услуг агентов, посредников по поиску игроков и услуг при реализации регистрации игроков.
Московский «Спартак» выплатил агентам 650 494 000 рублей — больше всех в чемпионате. Клуб также стал самым убыточным в лиге. Чистый убыток красно-белых до налогообложения составил более 2,3 млрд рублей. Отметим, что вторым клубом лиги по выплатам агентам стал ЦСКА, потративший 512 778 000 рублей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 54 очка в 29 матчах. ЦСКА находится на втором месте, армейцы набрали 55 очков.
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