Леонид Слуцкий выбрал лучших игроков и тренера сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 из вариантов, выдвинутых лигой.

«За кого я голосовал бы из предложенных? Малком – лучший нападающий. Эдуард Сперцян – лучший полузащитник. Защитник сезона – Мойзес, вратарь – Игорь Акинфеев. Тренером сезона выберу Сергея Семака», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Победителем чемпионата России в пятый раз подряд стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. За вторую строчку продолжают борьбу «Спартак», «Ростов» и ЦСКА. Примечательно, что армейцы и дончане встретятся между собой в Москве в заключительном туре.

Леонид Слуцкий является безработным с ноября 2022 года, когда покинул казанский «Рубин».