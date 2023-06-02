Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы улучшить в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.
«Что касается Лиги, я думаю, что это очень хороший чемпионат. Я думаю, что у нас есть много возможностей для ещё большего роста. У нас есть хорошие команды, конкурентоспособные и очень хорошие игроки. Инфраструктуру ещё нужно немного улучшить, а также судей и VAR. Думаю система должна быть быстрее. Такие мелочи ещё надо доработать, но я доволен, хочу и останусь здесь», — приводит слова Роналду Record.
Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Наср» на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.
Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»
- 2 июня 2023
-
02:11
-
02:03
-
01:49
-
01:47
-
01:19
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:03
- 1 июня 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:12
-
23:01
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:35
-
21:30