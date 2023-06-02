Криштиану Роналду рассказал, что хотел бы улучшить в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Саудовской Аравии.

«Что касается Лиги, я думаю, что это очень хороший чемпионат. Я думаю, что у нас есть много возможностей для ещё большего роста. У нас есть хорошие команды, конкурентоспособные и очень хорошие игроки. Инфраструктуру ещё нужно немного улучшить, а также судей и VAR. Думаю система должна быть быстрее. Такие мелочи ещё надо доработать, но я доволен, хочу и останусь здесь», — приводит слова Роналду Record.

Ранее Роналду заявил, что останется в «Аль-Наср» на следующий сезон. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»