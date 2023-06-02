Варан: чтобы играть за команду уровня «МЮ» нужно обладать особым характером

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан порассуждал о том, что необходимо иметь каждому игроку такого клуба для достижения хороших результатов.

«Иногда качества недостаточно — вам нужна мотивация, характер, страсть на поле. Чтобы играть за такие команды нужно что-то ещё, что-то необычное — такой характер, который позволяет вам бороться, брать на себя ответственность, никогда не прятаться.

Мы все в «Манчестер Юнайтед» хотим развиваться и быть на вершине. Когда вы начинаете выигрывать, вы можете изменить свой менталитет и подготовиться к тому, чтобы выигрывать ещё больше, в том числе самые главные трофеи», — приводит слова Варана The Athletic.

Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Француз четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с мадридским «Реалом».

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