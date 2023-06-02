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Александр Хаджи: Юрия Гаврилова готовят к операции на сонной артерии

Александр Хаджи: Юрия Гаврилова готовят к операции на сонной артерии
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который ранее был госпитализирован.

«Пока что никаких разговоров о выписке Юрия Гаврилова нет. У него был серьёзный инсульт, сейчас делают процедуры и готовят к операции на сонной артерии. По срокам операции не могу сказать. После неё он будет долго лечиться. Восстановление после операции будет зависеть от организма. Если операция пройдёт хорошо, то восстановится он быстрее. Повторных инсультов не было, врачи за ним пристально следят в больнице», — приводит слова Хаджи «РИА Новости Спорт».

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.

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