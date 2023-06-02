Петрушин — о Слуцком в «Динамо»: он сбитый лётчик

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на информацию о том, что бело-голубых может возглавить Леонид Слуцкий.
«Писали, что спортивным директором клуба может стать Олег Яровинский. Если это произойдёт, то допускаю, что Слуцкий может оказаться в команде. Если Яровинский будет в команде, то процентов на 80 Слуцкий будет главным тренером. Они вместе работали, знают друг друга. Думаю, что такой шаг возможен.
Как я отнесусь к такому союзу? Честно говоря, никак. После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым лётчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер, и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 2 июня 2023
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