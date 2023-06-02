Роша: будет очень сложный матч, в «Ростове» много хороших, сильных футболистов

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился ожиданиями от матча в рамках 30-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Будет очень сложный матч. Их команда не случайно занимает высокое место в таблице, там много хороших, сильных футболистов. Нам нужно быть максимально собранными и сконцентрированными, чтобы добиться победы.
Когда мы готовимся к матчу, за день до встречи в отеле я обычно знакомлюсь с профилями игроков, против которых мне предстоит играть, изучаю сильные и слабые стороны нападающих, оцениваю их манеру поведения на поле, включаю нарезки их игры на ютубе, продумываю, в каком ключе буду против них действовать», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, имея в активе 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от красно-синих на одно очко.
- 2 июня 2023
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