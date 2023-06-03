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«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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«Урал» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток главного судьи Владимира Москалёва прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Сунгатулин, Егорычев, Мишкич, Юшин, Бикфалви.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Юрганов, Заика, Бурмистров, Батырев, Кравцов, Сарвели, Жоаозиньо.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 33 очка. А «Сочи» идёт на 10-й позиции с 38 очками.

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