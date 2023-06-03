«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Урал» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток главного судьи Владимира Москалёва прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Сунгатулин, Егорычев, Мишкич, Юшин, Бикфалви.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Юрганов, Заика, Бурмистров, Батырев, Кравцов, Сарвели, Жоаозиньо.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 33 очка. А «Сочи» идёт на 10-й позиции с 38 очками.