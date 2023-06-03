«Бавария» в качестве альтернатив Влаховичу рассматривает Кейна и Коло Муани

«Бавария» в качестве альтернатив нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу рассматривает форвардов «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» Гарри Кейна и Рандаля Коло Муани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенцы всё равно сохраняют интерес к форварду туринцев. Влахович знает об интересе «Баварии» и не против присоединиться к команде Тухеля. Всё будет зависеть от решения руководства «Ювентуса».

Отмечается, что трансфер Кейна оценивается как маловероятный. В сезоне-2022/2023 на счету английского форварда 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

На счету Коло Муани 45 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость французского форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Баварии» переплачивать за Влаховича.