«Милан» не сомневается в том, что подпишет Гюндогана
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«Милан» активно участвует в переговорах по подписанию Илкая Гюндогана – полузащитника «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Переговоры между игроком и клубом находятся на продвинутой стадии, сообщает Corriere dello Sport.
Издание утверждает, что «Милан» не сомневается в успехе при подписании полузащитника. При этом недавно журналист Луис Мигельсанц в своём «твиттере» сообщил, что у немецкого футболиста уже согласован контракт с «Барселоной».
Сам же игрок будет готов принять решение о дальнейшем развитии карьеры после финала Лиги чемпионов, который пройдёт 10 июня в Стамбуле.
В «Манчестер Сити» Гюндоган провёл уже семь сезонов, футболист дебютировал за клуб в сезоне-2016/2017. В этом году у него истекает контракт с английской командой.
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