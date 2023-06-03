В лицо игроку «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу попал предмет, брошенный с трибун

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу попали в лицо предметом, брошенным с трибун стадиона «Уэмбли» во время финального матча Кубка Англии. Празднуя ответный гол Бруну Фернандеша, манкунианцы подошли к боковой линии поля, и в этот момент кто-то из фанатов бросил в группу игроков предмет, похожий на батарейку. Предмет попал прямо в лицо Линделёфу, но серьёзных последствий удалось избежать – футболист продолжил игру.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск.

Счёт в матче уже на 14-й секунде открыл полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар.

На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала. Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.

За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.