Видео: болельщики и команда попрощались с Щенниковым, сыгравшим последний матч за ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч за армейцев. Болельщики поблагодарили игрока за время, проведённое в клубе, а команда соорудила для него традиционный коридор.
Напомним, Щенников является воспитанником ЦСКА. Он выступал в командах системы армейцев с 2003 года, в 2008-м подписал профессиональный контракт. Таким образом, Георгий провёл 15 полноценных сезонов в составе ЦСКА.
Он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок России и четере раза побеждал в Суперкубке России. В сезоне-2017/2018 он вместе с ЦСКА пробился в 1/4 Лиги Европы, сделав несколько результативных действий.
В последнем матче за ЦСКА Щенников провёл на поле 19 минут, а его команда обыграла «Ростов» со счётом 4:1 и выиграла серебряные медали РПЛ.
- 3 июня 2023
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