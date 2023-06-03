Гендиректор ЦСКА рассказал, когда прояснится ситуация с новым контрактом Дивеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как проходит переговорный процесс с игроками армейцев Игорем Дивеевым и Кириллом Набабкиным.

«По Дивееву понимаю, что все уже заждались. Ясность наступит на следующей неделе. С Кириллом Набабкиным общались: по итогам Суперфинала, когда сезон будет завершён, совместно с тренерским штабом и руководством клуба примем решение. По Дивееву это скорее продление», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В завершившемся сезоне 23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола. В активе 36-летнего защитника Кирилла Набабкина 22 матча и один гол.

ЦСКА по итогам сезона занял второе место в таблице РПЛ.