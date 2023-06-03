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Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Георгия Щенникова из клуба

Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался об уходе Георгия Щенникова из клуба
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Генеральный директор профессионального футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход защитника Георгия Щенникова из стана армейцев.

«Грустно прощаться с Жорой Щенниковым. Сейчас посмотрел ролик — время летит. У меня до сих пор впечатление, что он подающий надежды молодой воспитанник. Но время неумолимо. Это жизнь, это нормально. Мы остаёмся не то чтобы друзьями, а Жора — член нашей семьи, точно так же, как и другие футболисты, которые закончили карьеры, возвращаются к нам. Думаю, то же самое будет и с Жорой», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Щенников является воспитанником ЦСКА и находился в системе клуба 20 лет. Он покинул армейцев по окончании сезона-2022/2023.

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