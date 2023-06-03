Фассон сыграл за «Локомотив» в чемпионате России впервые с июля 2022 года

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон вышел на поле в матче Российской Премьер-Лиги впервые с июля прошлого года, когда получил травму в противостоянии с «Ростовом» (2:2). Возвращение Фассона состоялось в матче 30-го тура РПЛ с «Торпедо»: на 82-й минуте он заменил Наира Тикнизяна.
После финального свистка партнёры поздравили Фассона с долгожданным возвращением в игру.
Напомним, в матче 30-го тура «Локомотив» дома уверенно обыграл «Торпедо» (3:1). «Локо» забил два быстрых мяча после перерыва: на 50-й и 57-й минутах отличились Наир Тикнизян и Сергей Пиняев. Спустя три минуты после второго гола железнодорожников хавбек Антон Миранчук не реализовал пенальти. «Торпедо» воспользовалось щедростью «Локо» и сократило разрыв в счёте усилиями нападающего Ильи Стефановича. Однако «Локомотив» быстро вернул себе преимущество в два мяча: отличился Вильсон Изидор.
«Локомотив» расположился на восьмом месте, набрав 45 очков.
- 3 июня 2023
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