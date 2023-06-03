Георгий Щенников: какой следующий клуб? Пока нечего говорить

Защитник ЦСКА Георгий Щенников ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры.
«Какой следующий клуб? Пока нечего говорить», — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, накануне последнего тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА официально подтвердил, что 32-летний защитник Георгий Щенников покинет команду ближайшим летом. Также футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы Щенникова, заявил, что для футболиста важно остаться в Российской Премьер-Лиге после ухода из армейского клуба.
В текущем сезоне Щенников провёл за команду три игры в чемпионате России и ещё три – в Кубке. ЦСКА завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ. Кроме того, армейцы вышли в суперфинал Кубка России, в котором сыграют с «Краснодаром».
- 3 июня 2023
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