Сергей Юран: решим задачу через стыковые матчи. По‑другому никак

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал исход матча 30‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0) и шансы команды сохранить прописку в РПЛ в стыковых матчах.
«Победа всегда победа. Главное, что команда стремится побеждать, это должно радовать. Попали в «стыки»? Ничего страшного, будем готовиться. Решим задачу так, через стыковые матчи. Ничего не случилось. Есть ли уверенность, что «Пари НН» сохранит прописку через «стыки»? По‑другому никак. Я всегда говорил, когда болельщик приходит, это лишняя мотивация для игроков. Команда должна показывать результат. Хотел бы попросить, чтобы на ответный матч собрался весь город, нам нужна эта поддержка, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
В стыковых матчах соперником «Пари НН», который финишировал на 13-м месте в таблице РПЛ, будет московская «Родина», завершившая сезон на пятом месте в Первой лиге. Матчи пройдут 6 июня в Москве и 9 июня в Нижнем Новгороде.
- 3 июня 2023
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