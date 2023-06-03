Тен Хаг — о поражении в финале Кубка: «МЮ» разбит и разочарован, но я горжусь командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги финального матча Кубка Англии, в котором его команда на «Уэмбли» уступила «Манчестер Сити» со счётом 1:2.
«Мы разбиты и разочарованы. Но я всё равно горжусь своей командой. Мы сыграли хорошо. Да, пропустили два необязательных гола, но тем не менее на протяжении всего матча мы оставались в игре. Был виден отличный настрой футболистов и хорошо организованные командные действия.
Сегодня мы показали стойкость, характер и индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда расти. Поражение в подобном матче сделает нас сильнее.
Это было непростое испытание для нас. Да, мы не выиграли Кубок. Однако из этого поражения необходимо извлечь как можно больше позитивных моментов для следующего сезона», – приводит слова тен Хага BBC.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом годе работы тен Хага в «МЮ».
- 3 июня 2023
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33