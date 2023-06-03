Тен Хаг — о поражении в финале Кубка: «МЮ» разбит и разочарован, но я горжусь командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги финального матча Кубка Англии, в котором его команда на «Уэмбли» уступила «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

«Мы разбиты и разочарованы. Но я всё равно горжусь своей командой. Мы сыграли хорошо. Да, пропустили два необязательных гола, но тем не менее на протяжении всего матча мы оставались в игре. Был виден отличный настрой футболистов и хорошо организованные командные действия.

Сегодня мы показали стойкость, характер и индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда расти. Поражение в подобном матче сделает нас сильнее.

Это было непростое испытание для нас. Да, мы не выиграли Кубок. Однако из этого поражения необходимо извлечь как можно больше позитивных моментов для следующего сезона», – приводит слова тен Хага BBC.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом годе работы тен Хага в «МЮ».