Фролов — о решающем спасении со «Спартаком»: просто решил прыгнуть в любимый угол Промеса

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов подвёл итоги матча 30-го тура чемпионата России, в котором его команда одолела «Спартак» со счётом 1:0. Вратарь отразил пенальти на 66-й минуте.
«Пенальти? Не было никаких мыслей. Если посмотреть статистику, то это любимый угол Промеса. Вероятность была огромной. Принял для себя решение, что буду стоять до конца и в какой‑то момент прыгать туда.
Удалось одержать победу за счёт героической стойкости и мужества ребят. Я не сторонник, чтобы игроки валялись, но у ребят силы в ногах улетучились. Могу сказать, что за десять минут до конца и у меня в ногах не осталось сил, огромное напряжение. Ни сил, ни эмоций», — приводит слова Фролова «Матч ТВ».
Благодаря победе над «Спартаком» «Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на 12‑е место, избежав участия в стыковых матчах.
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