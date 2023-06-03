Объявлены точные даты и время стыковых матчей за право остаться/выйти в РПЛ-2023/2024

В субботу, 3 июня, стали известны команды, которые сыграют за право остаться/выйти в Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.
Пары выглядят следующим образом:
«Енисей» (четвёртое место в Первой лиге) — «Факел» (14-е место в РПЛ)
«Родина» (пятое место в Первой лиге) — «Пари Нижний Новгород» (13-е место в РПЛ)
Игры состоятся 7 и 10 июня, в первых матчах хозяевами будут клубы Первой лиги: в среду, 7 июня, в 15:00 мск «Енисей» примет «Факел» на стадионе «Центральный» в Красноярске. Чуть позже, в 18:00 мск, «Родина» сыграет с «Пари Нижний Новгород» на «ВТБ Арене» в Москве.
Ответные матчи состоятся в субботу, 10 июня: в 14:30 мск «Пари Нижний Новгород» на домашней арене примет «Родину», а в 17:30 мск «Факел» на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже сыграет с «Енисеем».
Ранее стало известно, что «Алания», занявшая третье место в Первой лиге, не примет участия в стыковых матчах.
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