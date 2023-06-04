Дарья Карпина: четвёртое место «Ростова» — это в какой-то степени фантастика

Супруга главного тренера «Ростова» Дарья Карпина подвела итоги сезона для команды с берегов Дона.

«Какие могут быть впечатления, когда мы завершили сезон на четвёртом месте? Особенно зная все трудности, с которыми сталкивались, начиная от логистики и заканчивая кадровыми нюансами. Конечно, это великолепный результат. За время работы моего мужа в «Ростове» — это лучший результат. Испытываем радость, это очень достойно, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, когда к стыкам приближались, плюс, в принципе, особенно не было трансферов. И завершить сейчас сезон на четвёртом месте — это фантастика в какой-то степени.

Обрадуется ли подобному результату Валерий? Конкретно сегодня, после поражения, на какой-то момент расстроится. Но в принципе, он не может не быть доволен итоговой позицией. Думаю, для него это тоже прекрасный результат», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4 и по итогам сезона занял четвёртое место. Ранее Карпин скептически высказался об итоговых втором и третьем местах в чемпионате России.