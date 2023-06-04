Обляков — Щенникову: легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги сезона-2022/2023 и отреагировал на новость об уходе защитника красно-синих Георгия Щенникова.
«С победой! Спасибо всем за поддержку! В следующем сезоне надо закончить повыше. Жора, легенда, лучший! Будет не хватать тебя, брат. Но главный матч ещё впереди, ждём всех 11 июня в «Лужниках». Нам очень нужна поддержка каждого!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.
ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1 в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги и финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков. Первое место занял «Зенит», набравший 70 баллов. 11 июня ЦСКА предстоит сыграть с «Краснодаром» в финале Фонбет Кубка России.
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