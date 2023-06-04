Валерий Кечинов: лично для меня сезон «Спартака» неудачный. Есть небольшое разочарование

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выступлении красно-белых в нынешнем сезоне.

«Если вспомнить, что в прошлом сезоне «Спартак» занял десятое место, то бронза нынешнего сезона — это, конечно, шаг вперёд. Но я отталкиваюсь от прошлого календарного года, когда команда Абаскаля показывала красивую, зрелищную и качественную игру. К тому же добивалась результата. Казалось, что «Спартак» наконец-то создаст конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали. К сожалению, этого не произошло.

Ещё были надежды на Кубок. Там были хорошие шансы: тот же «Зенит вылетел. Я думал, что «Спартак» всё-таки постарается заполучить этот титул. Но, к сожалению, и там команду постигла неудача: вылетели от не самого сильного соперника.

Лично для меня сезон неудачный. Именно потому, что в прошлом году, в первой части сезона, команда задала очень высокую планку. Есть небольшое разочарование», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.