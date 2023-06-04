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Главный тренер «Зенита» Семак оценил игру 18-летнего нападающего Барановского

Главный тренер «Зенита» Семак оценил игру 18-летнего нападающего Барановского
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру 18-летнего нападающего Алексея Барановского. В матче 30-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:0) Барановский вышел на замену на 82-й минуте.

«Думаю, выход за основной состав нужно и заслужить играми, и убедить нас во время тренировочных занятий в том, что они готовы выходить. Мы уже даём игровое время, исходя из того, что мы видим. Ребята, которые были в запасе, с нами тренируются практически две недели. Смотрим.

Барановский хорошо вышел в Оренбурге, не так уверенно сыграл с «Сочи», с «Факелом» — лучше. Думаю, это тот игрок, с которым можно строить будущее. Естественно, нужно набираться опыта. Много ребят, которые с нами тренируются, начнут подготовительный этап, получат больше игровой практики, когда у нас будут товарищеские матчи. И мы решим, может быть, кто-то из них останется и будет готовиться к следующему сезону. Мы только рады, если наши молодые игроки будут оказывать реальную конкуренцию тем игрокам, которые у нас есть, и будут играть, чем больше, тем лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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