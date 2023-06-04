«Вильярреал» — «Атлетико» М: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30

В матче 38-го тура испанской Примеры встретятся «Вильярреал» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Атлетико» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Йереми Пино и Жерар Морено.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 76 очков за 37 матчей. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 63 очка. Ранее чемпионский титул Примеры обеспечила себе «Барселона» (88).