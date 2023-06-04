Защитник «Интера» Госенс: у нас есть всё, чтобы обыграть «Манчестер Сити»

Защитник «Интера» Робин Госенс поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Манчестер Сити».

«Финал Лиги чемпионов — это мечта. Подобный матч – самый важный, который существует на уровне клубного футбола.

Мы гордимся своими результатами в текущем розыгрыше ЛЧ. «Интер» по праву заслужил эту возможность. Мы заслужили своё место в этом финале. Мы выйдем на поле только за победой. В футболе может случиться всё что угодно.

Да, будет сложно, будут проблемы, но у нас есть всё необходимое, чтобы одолеть «Манчестер Сити». Их главная сила – мобильность. Нет футболистов, которые играют только на своей позиции. Но у нас есть ещё целая неделя, чтобы подготовиться и разработать план, который доставит им сложности», – приводит слова Госенса Football Italia.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Начало игры – в 22:00 мск.