«Вильярреал» — «Атлетико»: команды забили друг другу по голу

В эти минуты проходит матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимает на домашней арене мадридский «Атлетико». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте встречи «Вильярреал» открыл счёт, автор гола — Николас Джексон. Сенегальский нападающий подхватил отскок мяча и точно пробил в дальний угол. Менее чем через десять минут «матрасники» отыгрались.

Это Антуан Гризманн со стандарта от правого края низом покатил мяч в центр штрафной, а Анхель Корреа, опередив защитников, в касание пробил в угол ворот.

«Атлетико» прямо сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 76 набранных очков. «Вильярреал» — пятый, у этого клуба в активе 63 турнирных очка.