«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом», завершая матч вдесятером

Сегодня, 4 июня, прошёл матч 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал на домашней арене мадридский «Атлетико». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.
На девятой минуте встречи «Вильярреал» открыл счёт, отличился Николас Джексон. Сенегальский нападающий подхватил отскок мяча и точно пробил в дальний угол. Менее чем через десять минут «матрасники» отыгрались. Антуан Гризманн со стандарта от правого края низом покатил мяч в центр штрафной, а Анхель Корреа в касание пробил в угол ворот. Больше команды друг другу в первом тайме не забивали и на перерыв ушли при счёте 1:1.
В начале второго тайма «Атлетико» забил второй гол. На контратаке «матрасники» прорвались к воротам соперника, где Анхель Корреа обыграл вышедшего из ворот голкипера и закатил мяч в ворота. На 70-й минуте был удалён полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель, сбивший в подкате Ло Чельсо.
Уже в компенсированное время матча «Вильярреал» усилиями Хорхе Паскуаля счёт сравнял. На этом команды и закончили, 2:2.
«Атлетико», таким образом, завершает сезон на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 77 набранных очков. «Вильярреал» — пятый, у этого клуба в активе 64 турнирных очка.
- 4 июня 2023
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