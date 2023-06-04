Капитан «Спартака» Джикия — о травме: возможно, потребуется хирургическое вмешательство

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что из-за полученной травмы ему, вероятно, придётся лечь под нож хирурга.
«Планирую в отпуске заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последний матч. Что за проблемы? Проблема с ногой и ещё одна, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства. Я думаю, что к первому сбору «Спартака» буду готов.
Есть месяц до начала сбора. Как можно быстрее займусь здоровьем, быстрее восстановлюсь и быстрее буду готовиться к возобновлению чемпионата», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В сезоне-2022/2023 Георгий Джикия отыграл 22 матча за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, отметившись одной результативной передачей. Красно-белые стали серебряными призёрами первенства России.
- 4 июня 2023
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08