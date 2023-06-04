Капитан «Спартака» Джикия — о травме: возможно, потребуется хирургическое вмешательство

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что из-за полученной травмы ему, вероятно, придётся лечь под нож хирурга.

«Планирую в отпуске заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последний матч. Что за проблемы? Проблема с ногой и ещё одна, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства. Я думаю, что к первому сбору «Спартака» буду готов.

Есть месяц до начала сбора. Как можно быстрее займусь здоровьем, быстрее восстановлюсь и быстрее буду готовиться к возобновлению чемпионата», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В сезоне-2022/2023 Георгий Джикия отыграл 22 матча за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, отметившись одной результативной передачей. Красно-белые стали серебряными призёрами первенства России.