Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоялась торжественная церемония награждения премии «Герои РПЛ». «Полузащитником сезона» был признан хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Напомним, Сперцян также стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства армянский хавбек оформил 12 голевых передач, сыграв при этом в 28 матчах. Отметим, что Сперцян также забил десять голов и стал седьмым бомбардиром чемпионата.

«Краснодар» благодаря 22 баллам Сперцяна по системе «гол+пас» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков.

Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.