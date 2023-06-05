Игорь Осинькин опроверг информацию о возможном назначении в «Рубин»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ отреагировал на информацию о возможном переходе в «Рубин» в следующем сезоне.

«Если про вчерашний бред, то даже не спрашивайте. Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рахимов 7 игр выиграл подряд – и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа – он вытащил команду, у которой не всё складывалось. Не буду бред комментировать. Просто пожелаю успехов «Рубину» – это топ-команда Премьер-Лиги. Она вернулась туда, где она должна быть. Всё.

Нас в Воронеже как завели – мы после этого ни разу не разводились назад. Мы заведённые всё это время между играми провели. Вбросы перед играми – это сейчас естественная ситуация, такой суперважный момент. Столько вбросов было за вчера, как будто их все ждали два года», – приводит слова Осинькина Metaratings.