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Карасёв: без еврокубков меньше мотивации не стало. Любовь к судейству — вот моя мотивация!

Карасёв: без еврокубков меньше мотивации не стало. Любовь к судейству — вот моя мотивация!
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Арбитр Сергей Карасёв заявил, что он не потерял мотивацию после отстранения от работы на еврокубковых матчах, отметив, что его мотивирует любовь к судейству.

«Без еврокубков и назначений на европейские матчи меньше мотивации точно не стало! Прошло много времени — уже всё переболело. Конечно же, было очень грустно, но я уже всё это пережил и оставил позади. Я люблю свою работу, занимаюсь этим всю жизнь и планирую продолжать это делать и дальше. Я уже почти 30 лет занимаюсь этим делом. Любовь к судейству — вот вся моя мотивация!» — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В августе 2021 года Карасёв в качестве главного судьи отработал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1, 6:5 пен.).

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