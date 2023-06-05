«Боруссия» хочет приобрести защитника «Баварии» Павара

Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести французского защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «Боруссия» уже провела переговоры с Паваром. Диалог клуба с французским защитником начался, когда дортмундцы узнали о планах игрока покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Переговоры проходят в положительном ключе, «Боруссия» пытается договориться о переходе с мюнхенской командой.

27-летний Павар сыграл за «Баварию» 43 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт француза с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона. По слухам, Павар принял решение покинуть «Баварию» ближайшим летом.

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