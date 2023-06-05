Бабаев: Сутормин в расширенном списке ЦСКА, но диалог не ведём
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе армейцев к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину. Кроме того Бабаев заявил, что слухи про трансфер в ЦСКА Артёма Макарчука не имеют под собой оснований.
«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому нравится он нам или нет — это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним.
Информация про Артёма Макарчука? Это неправда», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Напомним, Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года — он перебрался в Санкт-Петербург из «Оренбурга». В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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