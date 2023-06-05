Зиньковский: самолёт «Спартака» попал в грозу над Самарой? Не знаю, я в это время спал

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский признался, что не знает, попадал ли самолёт с игроками красно-белых в грозу в тот момент, когда команда летела из Самары.

«Самолёт «Спартака» попал в грозу над Самарой и сделал несколько кругов? Не знаю, я в это время спал (смеётся). Проснулся — а мы уже приземляемся. Даже не понял, сколько мы летели», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше расположились лишь ЦСКА и «Зенит», выигравший чемпионат России в пятый раз подряд. 27-летний Зиньковский в 37 матчах прошлого сезона забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2027 года.