«Лестер» после вылета из АПЛ потерял футболистов на общую сумму € 95 млн

«Лестер» после вылета из английской Премьер-лиги объявил об уходе из клуба семи футболистов на правах свободных агентов. Их общая трансферная стоимость составляет € 95 млн.

По окончании сезона клуб покинули защитники Чаглар Сёюнджю (€ 15 млн) и Райан Бертранд (€ 1 млн), а также полузащитники Даниэль Амарти (€ 15 млн), Юри Тилеманс (€ 30 млн), Нампали Менди (€ 4 млн), Тете (€ 25 млн) и Айосе Перес (€ 5 млн). Стоимость игроков указана в соответствии с данными интернет-портала Transfermarkt.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Лестер» занял 18-е место и покинул АПЛ через девять лет после возвращения в элитный дивизион. С момента возвращения в АПЛ в 2014 году «лисы» ни разу не вылетали в Чемпионшип. Более того, под руководством Клаудио Раньери команда сенсационно выиграла чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.