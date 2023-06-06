Игорь Федотов: в плане судейства этот сезон РПЛ был хуже, чем предыдущий

Футбольный судья Игорь Федотов оценил работу арбитров в чемпионате России сезона-2022/2023 по завершении турнира.
«В плане судейства этот сезон был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми арбитрами, которые занимают несколько должностей и при этом работают на матчах РПЛ. Сделать так, чтобы судьи находились в равных условиях», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Наибольшее количество матчей в минувшем сезоне РПЛ отработал арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов (22 игры), далее идут Павел Кукуян (Сочи, 19 игр), Сергей Карасёв (Москва, 18 игр) и Кирилл Левников (Санкт-Петербург, 18 игр). Дебютировали в сезоне-2022/2023 Рафаэль Шафеев (Волгоград), Сергей Чебан (Москва), Роман Сафьян (Москва) и Артур Фёдоров (Петрозаводск).
- 6 июня 2023
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