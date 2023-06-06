Матч за суперкубок Франции перенесён на январь 2024 года, изменилось и место проведения

Президент французской профессиональной лиги (LFP) Венсан Лабрюн подтвердил в понедельник, 5 июня, что матч за Суперкубок Франции, который первоначально планировалось провести в августе в столице Таиланда, будет перенесён на другую дату и в другое место. Причина такого решения – трудности компании Fresh Air Festival, которая взялась организовать матч.

«Действительно, матч не состоится этим летом в Таиланде по причинам, полностью не зависящим от Лиги. Но, в конечном счёте, это даже к лучшему, поскольку мы можем передвинуть игру на более позднюю дату – январь 2024 года. Что касается места проведения, то мы прорабатываем три варианта, все – за границей», – цитирует Лабрюна L’Equipe.

После двух подряд турниров, проведённых в Тель-Авиве, LFP выбрала столицу Таиланда Бангкок, чтобы прорекламировать французский футбол в Азии. Организаторы обещали выплатить французам почти € 4 млн, но что-то, видимо, пошло не по плану.

Напомним, в матче за Супекубок встретятся «ПСЖ», завоевавший чемпионский титул в сезоне-2022/2023, и «Тулуза», ставшая обладателем Кубка страны.