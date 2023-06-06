Ключевые футболисты «Милана» недовольны тем, что клуб уволил Мальдини и Массару

Ключевые футболисты «Милана» негативно отреагировали на увольнение легенда клуба Паоло Мальдини и его помощника Рики Массара.
Как сообщает Calciomercato, игроки разочарованы таким шагом руководства «Милана». Тео Эрнандес, Мик Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали плохо восприняли новость, поскольку считают себя многим обязанными как Мальдини, так и Массаре.
Официально об уходе менеджеров будет объявлено в ближайшее время. Мальдини, занимавший пост технического директора миланской команды, отправлен в отставку по решению владельца клуба Джерри Кардинале. Покинет свою должность и спортивный директор Фредерик Массара.
«Милан» по итогам сезона-2022/23 занял четвёртое место, набрав 70 очков. Команда примет участие в Лиге чемпионов – 2023/2024.
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