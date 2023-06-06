Динияр Билялетдинов: я смотрел штук десять игр «Ростова» и мне было скучно

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался по поводу лучшего тренера сезона в чемпионате России.
«Всё зависит от результата. На данный момент Семак напрашивается на эту роль. Неплохую работу провел Федотов в ЦСКА. Что касается работы Карпина в «Ростове», мне трудно что-то сказать. Компетенция тренера высокая, но что-то яркое припомнить трудно.
Многие говорят о том, что команда с небольшим и незвездным составом идёт в лидерах чемпионата. За сезон я смотрел штук десять игр «Ростова» и мне было скучно. А компетенция Карпина, думаю, ни у кого вопросов не вызывает. Наверно, исходя из подбора игроков, такой футбол оптимальный, но каких-то зрелищных вещей я не увидел», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, опередив ЦСКА и «Спартак». «Ростов», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.
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