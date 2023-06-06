Семшов: руководство «Динамо» шарахается и не знает, кого приглашать главным тренером

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о будущем московского «Динамо» в контексте поиска главного тренера.

«Трудно сказать, подошёл ли бы «Динамо» Слуцкий в качестве главного тренера. Бело-голубые в последнее время стали часто менять специалистов. Поэтому, может быть, такая невнятная ситуация в таблице у них. Каждому тренеру нужно время для работы в команде. Быстрые смены тренеров не идут на пользу. Игроки только начинают привыкать к одному, потом другой озвучивает иные требования. Поэтому нет стабильности, а она нужна «Динамо», тогда, возможно, всё наладится и будет результат.

Не знаю, кто мог бы принести в «Динамо» стабильность. Это решает руководство клуба, но оно начинает шарахаться и не знает, кого приглашать. Надо определиться с кандидатом и дать ему поработать. А то у нас сейчас в каждой команде по два-три тренера меняется, за исключением некоторых команд. Хорошо, что специалисты работают не несколько дней. Нашим клубам надо прийти в себя, чтобы дать тренерам выстраивать философию. Да, для всех нужен результат, но моментально его не бывает», — приводит слова Семшова Metaratings.