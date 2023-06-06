Де Оливейра высказался о периоде работы Газизова в «Спартаке»

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказал своё мнение о периоде работы генерального директора Шамиля Газизова в «Спартаке». Вместе де Оливейра и Газизов до этого трудились в «Уфе».
«Это было неожиданно. Но, когда он уходил, «Спартак» делил с «Зенитом» первое место, а закончили они явно ниже. Вот и все вопросы. Про трансферы могут быть разные мнения. Но у каждого руководителя бывают удачные и неудачные приобретения.
Шамиль Камилович довольно коммуникабельный. Он может общаться и дружить. Поэтому удивило, что он не смог найти общий язык с руководителями «Спартака». Я не знаю, почему у него не получилось.
Очень грустно от результатов «Уфы». Я уходил из «Уфы», которая совсем недавно играла в еврокубках, развивала игроков. А сейчас продаёт автобус. Обидно и жалко. Я знаю много людей, которые там работают. Надеюсь, лучшее время ещё впереди», – приводит слова де Оливейры Metaratings.
- 6 июня 2023
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