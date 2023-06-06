Шалимов: «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры

Российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги сезона-2022/2023 для «Ростова». Напомним, в последнем туре Российской Премьер-Лиги ростовчане проиграли ЦСКА со счётом 1:4 и финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице.

«Ростов» не менял манеры игры, начиная разыгрывать от вратаря при выходе из обороны. В итоге это привело к беде — команда пропустила в самом начале, а уже к 30-й минуте счёт был 0:3. Вопрос — для чего такой розыгрыш, к чему он должен привести?

И второй момент — всё-таки такой футбол для очень высокого класса футболистов. Так играет «Манчестер Сити», но там очень уверенные и высококлассные футболисты, риск оправдан — после такого выхода создают опасные моменты, голы забивают. Что создаёт «Ростов»? Это вопрос осторожности, одна ошибка может привести к тому, что команда после неё, даже уверенно её переварив, все равно проиграет. Получилось, что «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры», — сказал Шалимов «РБ Спорт».