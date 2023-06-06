Литвинов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в следующем сезоне бороться за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что на 90% уверен в навязывании клубом конкуренции за чемпионство в России в следующем сезоне.
«Возможно ли бороться за чемпионство, если Абаскаль останется на следующий сезон в «Спартаке»? Да. Я на 90% уверен, что всё возможно. Мы должны бороться — у нас есть все шансы», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». 21-летний Литвинов в минувшей кампании в 34 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Игроки «Спартака» присоединились к фанатам на матче Медиалиги. Видеоролик:
- 6 июня 2023
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:19
-
10:13
-
10:13
-
10:05
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:50
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:17
-
09:16
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:50