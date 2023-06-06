Литвинов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в следующем сезоне бороться за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что на 90% уверен в навязывании клубом конкуренции за чемпионство в России в следующем сезоне.

«Возможно ли бороться за чемпионство, если Абаскаль останется на следующий сезон в «Спартаке»? Да. Я на 90% уверен, что всё возможно. Мы должны бороться — у нас есть все шансы», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сезон-2022/2023 в Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя ЦСКА и «Зенит». 21-летний Литвинов в минувшей кампании в 34 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

Игроки «Спартака» присоединились к фанатам на матче Медиалиги. Видеоролик: