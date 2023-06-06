Дмитрий Кузнецов назвал Владимира Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ

Российский специалист Дмитрий Кузнецов назвал наставника ЦСКА Владимира Федотова лучшим тренером сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Очень тяжело назвать лучшего тренера в этом сезоне РПЛ. Федотов здорово себя проявил, заняв второе место подряд с разными командами, — это говорит о разностороннем мастерстве тренера. При этом ЦСКА уступает «Зениту» по подбору футболистов.

У Семака в команде очень хороший подбор кадров, которые на голову выше любого игрока в РПЛ. Поэтому я выделю Федотова», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ПФК ЦСКА под руководством Федотова финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.