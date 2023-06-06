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Владислав Радимов показал свою новую девушку

Владислав Радимов показал свою новую девушку
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Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов в своих соцсетях опубликовал фотографию со своей возлюбленной Анастасией Кулешовой.

Фото: Соцсети Владислава Радимова

«Моя», — подписал фотографию Владислав Радимов.

47-летний Радимов завершил игровую карьеру в 2008 году. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит». Радимов-игрок успел выиграть семь трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок Испании.

Более 11 лет Радимов работал во второй команде «Зенита». Ранее специалист заявил, что им интересовался «Пари НН», однако он был вынужден отказаться от подобного предложения из-за своего опыта.

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