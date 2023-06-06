Владислав Радимов показал свою новую девушку
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов в своих соцсетях опубликовал фотографию со своей возлюбленной Анастасией Кулешовой.
Фото: Соцсети Владислава Радимова
«Моя», — подписал фотографию Владислав Радимов.
47-летний Радимов завершил игровую карьеру в 2008 году. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит». Радимов-игрок успел выиграть семь трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок Испании.
Более 11 лет Радимов работал во второй команде «Зенита». Ранее специалист заявил, что им интересовался «Пари НН», однако он был вынужден отказаться от подобного предложения из-за своего опыта.
Малком показал медали, завоеванные с «Зенитом». Видеоролик:
Комментарии
- 6 июня 2023
-
14:26
-
14:20
-
14:12
-
14:06
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:25
-
13:22
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:41
-
12:40
-
12:37
-
12:20
-
12:11
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:42
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
Партнерский контент